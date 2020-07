Bordalás, sin frustración pese al 31-0 del Atlético

José Bordalás, entrenador del Getafe, dijo que contra el Atlético de Madrid tienen "mucho que ganar" por la posibilidad de clasificarse para disputar competición continental el próximo curso y declaró que no haber ganado nunca al conjunto rojiblanco desde que lo dirige Diego Simeone no les tiene que frustrar.

16 veces se ha enfrentado el Getafe al Atlético de Madrid del entrenador argentino Diego Simeone en partido oficial y en ninguno de esos encuentros ha logrado marcarle un gol al conjunto rojiblanco, que solo ha cedido dos empates.

Además, el balance goleador en los derbis del Atlético de Simeone con el Getafe es de 31-0, en catorce partidos de Liga y dos de Copa del Rey.

"Sabemos que somos el Getafe y que ganar al Atlético de Madrid no es tarea sencilla. No haberles ganado no nos tiene que frustrar. Vamos a afrontar el partido como hacemos porque es muy importante, conseguir una victoria, ya que significaría dar un paso casi definitivo", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

"Jugar contra ellos siempre es complicado porque siempre pelean con los mejores y ahora se le puede dar por un equipo de los grandes de Europa. Los números en las últimas temporadas han estado a su favor, pero es un partido que hay que jugarlo. Tenemos mucho que ganar", aseguró.

Para el Getafe el partido es muy importante porque es sexto con 54 puntos, los mismos que el séptimo, la Real Sociedad, y aventaja en tres al Athletic Club de Bilbao y en cuatro al Valencia y el Granada.

"No pensamos en la clasificación, pensamos en el partido e intentar sumar los puntos que nos faltan. Que estemos en una posición u otra nos da igual", apuntó.

El parón competitivo que se produjo en marzo no le vino bien al Getafe, que en ese momento era uno de los equipos más en forma del campeonato. Tras la reanudación solo suma ocho puntos de 27 posibles.

"El COVID-19 ha afectado muchísimo a toda la sociedad y el fútbol no es una excepción, lo hemos podido comprobar. Estamos jugando en ambientes que no son reales. Además, en el VAR, en este periodo, se están viendo acciones polémicas y equipos que nos hemos podido sentir perjudicados", comentó.

"En nuestro caso nos han pitado tres penaltis y dos no lo eran, coinciden hasta ex árbtiros en que no. El VAR llegó para ayudar pero al verse las imágenes no nos explicamos cómo se toman esas imágenes", concluyó.