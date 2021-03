Bordalás ve al Atleti favorito para ganar la Liga

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que su próximo rival, el Atlético de Madrid, es el "favorito" para ganar LaLiga Santander.

A 24 horas de enfrentarse al líder de Primera División, el técnico alicantino analizó un choque muy complicado para el Getafe, que todavía no ha conseguido ganar ni marcar un gol a su rival desde que Simeone llegó al banquillo rojiblanco.

Para Bordalás, es posible superar al Atlético con mucha concentración, trabajo y, sobre todo, sin encajar un gol, clave del choque para conseguir por lo menos sumar algún punto.

"Quedan muchos puntos en juego, pero está claro que tienen ventaja sobre Real Madrid y Barcelona. Es favorito para ganar el campeonato por la ventaja que tiene y porque es un grandísimo equipo", dijo.

"Puntuar ante un equipo como el Atlético es importante. Nunca afrontamos los partidos para intentar sumar un punto. Pero en estos momentos del campeonato todos los puntos son importantes y necesitamos sumar para salir de la situación en la que estamos. Sabemos que va a ser un partido difícil, muy complicado. Ante un grandísimo equipo. Pero cuando empiezan los partidos, no miramos la clasificación. Cualquiera puede ganar a cualquiera", apuntó.

"Es importante no encajar ante un equipo como el Atlético. Sabemos que aparte de su potencial ofensivo, cuando se ponen por delante, no esta temporada, a lo largo de muchas, es muy difícil darle la vuelta al marcador. Eso lo tenemos en cuenta", añadió.

También habló de la baja de Jaime Mata, sancionado dos partidos, y calificó su ausencia como injusta porque ni siquiera mereció ser expulsado la pasada jornada durante el partido ante el Elche.

"Es una baja importante. Obviamente, venía de marcar dos goles, de mejorar en el equipo. Nos da mucho, es una baja importante. La sanción es excesiva", manifestó.

Sobre los 200 partidos que cumplió frente al Valladolid al frente del banquillo del Getafe, indicó que es una cifra muy importante en el fútbol actual y reconoció que cuando fichó por el club azulón no se podía imaginar alcanzar ese número.

"Pienso en el día a día, nunca sabemos lo que nos depara el futuro. He vivido momentos entrañables e inolvidables. A excepción de esta temporada que puede parecer más deficiente, hemos estado muy por encima de nuestras posibilidades. Un ascenso, hemos estado en el “top” ocho tres temporadas, hemos jugado en Europa, hemos eliminado al Ajax y cerca de eliminar al Inter", recordó.

"Momentos muy bonitos. Pero siempre digo que las victorias del pasado no ayudan a ganar el próximo partido. Los éxitos son fugaces y hay que vivir el momento. El momento es ahora, hay que conseguir el número de puntos suficiente para conseguir la salvación. No pienso en el futuro, pienso en el día, estoy feliz, lo he dicho muchas veces y a ver qué nos depara el futuro", concretó.

Cuestionado por las actuaciones arbitrales, lamentó que no exista un criterio más claro a la hora de pitar algunas acciones. "Es verdad que está habiendo bastante descontento con decisiones. Se repiten partido tras partido. En unas se señalan penaltis, en otros no y no lo entendemos. No pienso en el árbitro, los tenemos muy buenos y seguro que mañana hará un buen partido", finalizó.