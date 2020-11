Bordalás ve con ánimo al Getafe para salir del bache ante el Athletic

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este sábado en rueda de prensa que su equipo quiere reencontrarse con la "victoria" ante el Athletic después de encadenar cuatro partidos consecutivos sin ganar en LaLiga.

En concreto, el Getafe no ha podido con el Granada, el Valencia, el Eibar y el Villarreal y, este fin de semana, su técnico espera volver a conseguir tres puntos de una tacada por primera vez en casi mes.

"Venimos de resultados que no han sido positivos como locales y queremos reencontrarnos con la victoria. El equipo está bien y con ánimo, sabemos que no es fácil, pero nos hemos preparado por nuestro equipo, por la afición", dijo.

"El Athletic es un gran club y un gran equipo. No sé la decisión que tomará su entrenador (sobre quién jugará), que es quien conoce a sus jugadores. Juegue quien juegue tenemos un gran respeto. Afrontamos el partido con la máxima ilusión", agregó.

Bordalás también confirmó la baja de su jugador Nemanja Maksimovic, ausente por lesión por segunda jornada consecutiva, y aprovechó para razonar acerca de los partidos internacionales.

"Maksimovic se está recuperando y va bastante bien. Esperemos poder contar con él pronto. No es bueno para nuestro club, para el equipo ya que es una pieza importantísima. Con este calendario tan comprimido y tener que jugar los partidos que ha jugado con su selección en un periodo corto, no es positivo. Son internacionales y ha tenido que jugar varios encuentros en un partido breve. Eso no le ha venido bien", apuntó.

Además, analizó cómo se está desarrollando la temporada y declaró que "es patente" la igualdad que hay en el inicio del curso que se ha acentuado este año después de varios similares.

"Todos los equipos tenemos momentos, partidos mejores y peores y va a ser patente la gran igualdad de esta competición. Por eso es tan difícil", comentó.

"Al final esto es fútbol, a veces haces buenos partidos y no se sacan los resultados que se merecen. Otras veces estás más acertado cara a gol y sacas un buen resultado y siempre se dice que estuviste a un gran nivel. Nos pasa a todos los equipos. Hay una gran igualdad, es difícil para todos, no es fácil sacar los partidos adelante", añadió.

Bordalás no quiso valorar al Athletic y destacó que su equipo trabaja para conseguir victorias e intentar mejorar para crecer a lo largo del curso.

"Tenemos un partido atractivo ante un grandísimo rival. Tenemos esperanzas de sacarlo adelante. Los últimos resultados quizá no han sido positivos para ellos porque ganamos en San Mamés, pero sacaron un punto aquí. Pero eso forma parte de la historia. Lo anterior sirve de muy poco. Es un partido distinto, en un escenario distinto, pero tenemos una gran ilusión en el partido e imagino que ellos querrán sacar un buen resultado. Confiemos en que el Getafe pueda hacer un buen partido", culminó.