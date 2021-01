Borges no esconde su preocupación: "Sabíamos en lo que nos metíamos"

Celso Borges, capitán del Deportivo, pasó por rueda de prensa en la previa del encuentro de Segunda B ante Unionistas. Ante los medios, no dudó en reconocer que necesitan mejorar para conseguir el objetivo del ascenso.

Sobre si el equipo está haciendo cuentas, declaró: "No es que se hagan cuentas, pero el margen se ha reducido muchísimo. Si fuese un torneo largo, estas malas rachas que son normales, eventualmente las sacas. Pero cuando urgen tanto los puntos en momentos concretos, no queda otra que llevarlo domingo a domingo".

"Tenemos la potestad de decidirlo por nuestra cuenta y mientras exista esa posibilidad, nos sentimos dueños de lo que estamos haciendo. Estamos deseando revertir la situación. Que llegue el día de partido para poder lavar la imagen de los últimos encuentros. Cada partido es como una final en la que si no ponemos todos nuestros elementos, no seremos capaces de lograr el objetivo", añadió.

Además, se refiró a la presión presente en el club para volver a subir al equipo: "Sabíamos en lo que nos metíamos cuando decidimos venir al Deportivo en estos momentos. Evidentemente tenemos una responsabilidad que no podemos rehuir, hay que ser humildes y aceptar cuando no hemos hecho las cosas bien. A partir de ahí, trabajar. Hay equipos que lo han hecho mejor y nos han ganado. Esa es la realidad".

Sobre la unión del vestuario, comentó: "Lo primero fue la unión que hay que tener. Cuando no se está bien o no se consiguen resultados, todo el mundo debe estar junto. La conclusión es que tenemos que mejorar, que con este nivel que estamos mostrando no es suficiente. Ya dije en verano que con la camiseta no se gana nada. Ahora coge todo el sentido. En actitud y desempeño tenemos que dar un paso al frente".

"No me noto pesado, estoy mejor que años atrás físicamente. Me encuentro muy bien. Me preparo bien y trato de estar lo mejor posible el día de partido. Nadie es insustituible a principios de temporada. En los últimos partidos no he salido, pero a mi me gusta jugar y ayudar dentro del campo", sencendió Borges.