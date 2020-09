Borja Bastón marcó como objetivo la lucha por el 'play off'

Marcar muchos goles y pelear por el 'play off' de ascenso a Primera. Es todo lo que pide Borja Bastón en su temporada de regreso a España de la mano del Leganés. Lo dijo en su presentación oficial, en la que desgranó su fichaje y qué espera del curso.

"Formar un buen grupo en el que rememos todos en la misma dirección va a ser clave. Habrá momentos buenos y malos. En los malos tenemos que estar todos juntos para sacarlo. Sobre todo hay que tener tranquilidad porque son muchas jornadas, es muy difícil. Lo importante es llegar al último tramo de la temporada luchando por el 'play off', que creo que podemos hacerlo perfectamente", afirmó.

"Mi objetivo debe ser el de todos, hacer un gran año. Es una categoría complicada, difícil y larga. Creo que tenemos que hacer un gran grupo, es fundamental para conseguir el objetivo. A nivel personal y a corto plazo mi objetivo es encontrarme lo mejor posible, meterme en dinámica de grupo, sumar minutos cuanto antes y hacer los máximos goles posibles para ayudar al equipo", dijo además.

Y ¿por qué el Lega? "Han sido muchos factores clave para aceptar la propuesta. Uno de ellos es la ilusión que se tiene, creo que puede ser un año muy bonito en el que podemos disfrutar mucho. Hay un gran grupo, un gran club. Todo el mundo me ha hablado bien del Leganés", respondió.

"La ilusión de todo el club de poder ascender es muy bonita. El reto es complicado y el año tendrá momentos buenos y malos. Pero el proyecto que hay en el club y la ilusión que se tiene es un aliciente para tirar para adelante. No tengo ningún problema en bajar de categoría, estoy acostumbrado a jugar en Segunda y no es ningún paso atrás", aclaró.

Sobre qué ha fallado en sus últimas temporadas, afirmó: "Siempre faltan algunas cosas. Pero no es momento de pensar en eso sino de devolver la confianza que me ha demostrado el club. Tengo muchas ganas de poder meter goles y de ayudar al equipo en todo lo que me pida el míster. Estoy deseando empezar ya".

"El fútbol de hoy en día exige a los delanteros ser completos en todos los aspectos. Se nos va a pedir goles porque vivimos de ello. Pero una cosa no quita la otra. Ojalá podamos meter muchos goles yo y mis compañeros, que será lo que nos haga estar arriba", añadió.

Como 'pepinero', se siente en casa: "Yo soy de aquí al lado y muchos compañeros me han hablado muy bien del Leganés. Espero poder disfrutarlo este año. Estar en casa ha sido un factor importante en la decisión. Pasé un poco de angustia en Inglaterra, que me pilló el confinamiento allí separado de la familia. Después de 10 años volver a casa es fundamental".

"En otros momentos por desgracia no se pudo dar el poder venir aquí. Es un club al que le tengo cierto cariño desde siempre. Estoy muy contento de poder estar aquí. Ahora se ha dado la oportunidad de poder estar juntos y ojalá pueda ser una bonita experiencia para los dos", concluyó.