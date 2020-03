Borja Garcés, de debutar con el Cholo a quedar olvidado en el filial

Estaba llamado a ser imporante en el Atlético de Madrid, pero su temporada está siendo para olvidar. La situación de Borja Garcés como jugador rojiblanco está siendo muy complicada, después de haber estado a punto de marcharse en invierno por falta de minutos.

Finalmente, continuó en el Wanda Metropolitano, pero su situación no cambió. En total, son 12 los partidos que ha disputado, dos de ellos como titular, todos con el filial 'colchonero'.

Nada que ver con lo que parecía hace tan solo una temporada, cuando llegó a contar para el Cholo Simeone, en un gran momento en el que hasta pudo celebrar un gol con el primer equipo.

Pero el joven delantero español de 20 años se rompió el ligamento cruzado en el mes de marzo y, desde entonces, no ha vuelto a ser el mismo. Alejado del once inicial, sonó para jugar en el Almería en el pasado mercado de fichajes invernal, equipo que acudió a la capital española a por su fichaje, pero el Atleti no le dejó salir.

Ante la promesa de volver a tener minutos, Borja Garcés aceptó quedarse otros seis meses más en el Atlético de Madrid, pero los oportunidades siguen sin aparecer, algo que le aleja día a día de la Selección Española, su gran sueño.