Borja Garcés se presentó como un jugador rápido, fuerte y con gol

Borja Garcés, jugador del Atlético de Madrid cedido al Fuenlabrada, confesó que Fernando Torres, ex delantero que da nombre al estadio del conjunto que defenderá los próximos meses, le ha dado "muy buenos consejos".

"Fernando Torres es mi ídolo. Pero luego me he fijado en muchos delanteros como Villa, Ronaldo Nazario, Diego Costa... Torres me ha dado muy buenos consejos, el día del partido hablé con él por la mañana y me dio muchos consejos que creo que es con lo que me quedo. También he entrenado con Diego Costa y Morata y he aprendido de ellos", dijo.

"Me defino como un jugador rápido, fuerte, con muy buenos movimientos y con gol. Podría mejorar en todo, tengo que mejorar en todo si quiero jugar en grandes ligas", indicó el delantero, que se estrenó con gol en su debut en la Copa del Rey contra el Levante.

De ese choque, comentó: "Las sensaciones fueron muy buenas, luego en la lotería de los penaltis es cara o cruz, pero las sensaciones fueron muy buenas. Llevaba desde antes de Navidad sin poder disputar minutos porque con el filial del Atleti el partido del fin de semana pasado se aplazó por la nieve y me quedo con eso, aunque me falta un poco de ritmo".

En cuanto a los motivos para elegir su nuevo destino, afirmó: "El Fuenlabrada tuvo mucho interés en mí y eso fue lo que hizo que me decantara por elegir este club. Lo segundo es que yo quiero jugar y seguir creciendo como futbolista y como persona y para eso, ahora mismo, lo importante es tener minutos”.

"Luego también me llamó un amigo mío que es Óscar Pinchi y me dio muy buenas referencias de la plantilla y del cuerpo técnico y eso fue lo que me hizo decantarme por el Fuenlabrada", manifestó en sala de prensa.

Por otro lado habló de su primera toma de contacto con el entrenador, José Ramón Sandoval: "La verdad es que no hemos podido hablar mucho. Llegué hace cuatro días y hablé dos o tres cositas en el entrenamiento y antes de salir al campo dos palabras. Espero darle el máximo, que él me haga crecer como futbolista y no defraudarlo".