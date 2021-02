Borja Iglesias atribuye la pelea del Betis por Europa a su defensa

Borja Iglesias cree que el Betis tiene mucho que agradecerle a su defensa cuando mira la tabla y ve que sigue en la pelea por los puestos de Europa League. El 'Panda', en 'COPE Sevilla', reconoció que al fin se ve a un buen nivel y puso el foco en cómo sus compañeros le han cubierto cuando ha estado fallando.

"Si el equipo sigue peleando por los puestos de arriba, es por lo bien que han estado mis compañeros en defensa. Todos cometemos errores y estamos para ayudarnos. Yo, el día de Osasuna, la eché fuera y de eso no se acuerda nadie porque ganamos. Yo también puedo perder balones y un lateral nuestro evita que nos hagan daño atrás", aseguró.

"El equipo está muy concienciado de que, siendo fuertes defensivamente, vamos a estar cerca de los objetivos. A nivel defensivo, el Betis está dando un buen nivel. Creo que todos tenemos la ilusión, pero tenemos que afrontar el día a día. Hay que ser tranquilos y tener calma, pero con la ambición necesaria", dijo además.

Sobre la exigencia de la afición, aseveró: "Entiendo las críticas perfectamente porque hay una inversión importante, la gente tiene unas expectativas y entiendo que la gente se enfade cuando esas expectativas no se cumplen. Yo respeto la crítica, salvo que se entre en descalificativos que salpican a tu pareja o a tu familia, eso ya sí es desagradable".

En el plano personal, explicó: "No es una situación cómoda, pero vivo tranquilo porque siempre he puesto lo mejor de mi parte. No siempre ha salido, pero ahora sí estoy en un gran momento. Siempre he tenido la capacidad de dividir una zona -personal- de la otra -profesional-. Y siempre me he sentido una persona feliz, con sus preocupaciones porque las cosas no salían como quería, pero he trabajado y ahora ese trabajo se está viendo".