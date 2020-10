Borja Iglesias avisa: "Cuando coja una racha, llegarán los goles"

Costó 30 millones de euros al Betis, y de momento no ha hecho valer ese montante económico. Borja Iglesias tiene mucho que demostrar aún en el Villamarín, aunque ganas no le faltan.

"Tengo claro que volveré a meter muchos goles, no sé si será en la próxima jornada o dentro de un mes, pero van a llegar, seguro. Cuando estás en una dinámica positiva, chutas al palo y entra, y cuando no es lo contrario, le das al aire, no llegas a la jugada...", explicó.

Y mandó un mensaje rotundo a la afición del Betis: "Cuando coja una racha llegará la confianza y comenzarán a entrar todas esas ocasiones". Borja Iglesias vive un momento clave para remontar su situación.

Ahora parece que le ha adelantado en la titularidad Sanabria, pero confía en poder revertir su situación en una buena dinámica que mantiene el equipo verdiblanco a las órdenes de Manuel Pellegrini.

"Me siento arropado por la plantilla, por el cuerpo técnico y por el club. Ellos realizaron una inversión importante y quieren que dé rendimiento", señaló el ex del Celta y Zaragoza, entre otros.