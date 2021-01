Borja Iglesias, emocionado con este Betis: "La Copa ilusiona a todos"

Borja Iglesias, autor de los dos goles en la prórroga que han dado este martes al Betis el pase a cuartos de final de la Copa a expensas de la Real Sociedad (3-1), declaró tras el partido que "es un día para disfrutarlo" pero recalcó que el pase "ha sido un trabajo de todos, no únicamente" suyo.

"En el 2-1 Rodri me ve muy bien, se la he metido al portero al palo corto y me ha salido bien. Todos hemos dado un paso adelante. El cambio viene de diciembre, hemos ido a por el partido desde el arranque", manifestó Borja Iglesias.

El ariete gallego afirmó que "la Copa ilusiona a todos: a jugadores, cuerpo técnico y a la afición" porque "es un campeonato muy bonito" y que el Betis va "a intentar ir a por ella".

Su compañero Sergio Canales, que marcó el tanto del empate bético, mostró su satisfacción por verse "en cuartos tras un buen partido de principio a fin" en el que su equipo ha "creído pese al 0-1", y destacó que "se nota la ilusión" que tienen en un torneo en el que van "a por todas".

"Estamos en un gran momento. Somos una piña, es el camino. Vuelvo a estar orgulloso, jugando con estas ganas pueden venir grandes cosas. El equipo está enchufado", subrayó el centrocampista santanderino