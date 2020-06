Borja Iglesias ve al Betis capaz de plantar cara al Sevilla

Hay ganas de derbi. Un Sevilla-Betis siempre es especial. Y más cuando el partido lleva dos meses en el aire, desde que el COVID-19 obligó a parar momentáneamente LaLiga.

Borja Iglesias habló sobre ese partido que, sin duda, será uno de los que marquen la jornada. "La clasificación es una realidad, pero en el campo tenemos argumentos y podemos plantar cara a cualquiera", le advirtió al Sevilla en 'Radio Marca'.

Lamentó que no vaya a estar la afición presente: "A mí me gusta el fútbol con aficionados, que me piten, he soñado siempre con jugar partidos así".

El atacante está como loco por volver a jugar, él y todos sus compañeros. "Tenemos muchas ganas. Es un paso importante el poder volver a competir, estoy muy contento", concluyó.