Borja Jiménez dejó caer que habrá bastantes cambios en la plantilla

El Cartagena ya es nuevo equipo de Segunda División y lo que ha de tener en mente la directiva ahora es su planificación para mantenerse en el fútbol profesional. Borja Jiménez, su entrenador, lo analizó en una entrevista al diario 'AS'. Antojó bastantes cambios en el plantel.

Al ser preguntado directamente, contestó: "Seguro que sí. No sé el número pero habrá jugadores que el club no quiere que continúen y al revés. Pasa en las mejores familias. Debemos darle la máxima normalidad a algo que ocurre cada verano. Siempre hay cambios, con independencia de que tengan contrato o no".

También le pusieron sobre la mesa la situación de los que acaban contrato: "Habrá casos de todo tipo: unos que no seguirán porque sus clubes los reclaman, otros porque las condiciones económicas lo hacen imposible… Me gustaría contar con alguno la próxima temporada".

Y, sobre qué quiere encontrar en el mercado, dijo: "Habrá jugadores y perfiles a los que no tendremos acceso. Antes todos querían venir y ahora somos conscientes de que habrá muchos que no nos van a valorar. Pero el mercado es muy amplio. Intentaremos hacer un grupo sólido, trabajador y unido, con gente comprometida".