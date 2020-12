Borja Jiménez espera alrededor de diez victorias en casa esta temporada

Alrededor de diez victorias en casa esta temporada es el objetivo de Borja Jiménez al frente de su Cartagena. La última alegría que el equipo dio a su afición fue la conquista de La Rosaleda, aunque la idea del técnico es darle continuidad a estas buenas sensaciones rente al Sabadell en Cartagonova.

"Lo afrontamos con la misma exigencia de cada semana. Somos conscientes de que los partidos en casa van a ser muy importantes durante todo el año. Tenemos que conseguir un bagaje de victorias en casa cercano a las diez victorias. El domingo, tenemos un partido ante un rival directo que está con nosotros ahí abajo y que tenemos que ganar", analizó sobre cómo afrontan el reto.

"El equipo se ha comportado muy bien, hemos valorado el compromiso y las ganas que tienen los jugadores de internar ganar cada semana. No era sencillo por la racha que estábamos teniendo. El equipo estaba muy convencido y creyendo en lo que estaba haciendo", añadió respecto al ritmo alto de la competición y el triunfo ante el Málaga.

Tras ser preguntado sobre las tres citas que tiene por delante el conjunto en una semana, dijo: "No me preocupa. Tenemos una plantilla muy amplia, tenemos ahora otra vez una semana con tres partidos. Distribuiremos los minutos en función de los jugadores que estén disponibles. Las tarjetas siempre tienen que llegar en algún momento. No soy partidario de forzarlas. Cuando lleguen las tarjetas, se cumplen los ciclos y a tratarlo con normalidad".