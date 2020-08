Borja López reconoce que le gustaría jugar más

López llegó la pasada temporada al Sporting como uno de los refuerzos para la línea defensiva y, tras comenzar siendo titular, perdió la confianza del entrenador y se cayó no solo de las alineaciones sino incluso de las convocatorias tanto con José Alberto como con Djukic.

"Hablé en su momento con los entrenadores de la pasada temporada, pero lo único que me dijeron es que no me veían para jugar, eso es todo", ha manifestado sobre su escasa presencia en los partidos.

A pesar de la mala experiencia de la pasada temporada el central rojiblanco asegura estar "muy feliz en el Sporting" y confiando en que "esta temporada salgan bien las cosas" porque ve "a todo el mundo con muchas ganas de que esto empiece".

A su juicio, estos primeros entrenamientos son también "una toma de contacto con el nuevo cuerpo técnico" y el objetivo lo irá marcando la temporada. "Lo que hay que hacer es estar preparado para estar al máximo nivel, hay un buen grupo con veteranos con experiencia y jóvenes que llegan con mucha ilusión", ha añadido.

El central ha reconocido que lo más duro de la pasada temporada fue ver que había unas expectativas que no se cumplieron "y la gente estaba desilusionada" por lo que asegura que ahora "toda la plantilla quiere afrontar la temporada con ganas de agradar a los aficionados".

El defensa rojiblanco ve al nuevo director deportivo Javi Rico "muy ilusionado de que salgan las cosas bien y en poder hacer un buen proyecto".

La plantilla jugará el viernes su segundo amistoso ya que se medirá a la Ponferradina en Mareo y el domingo al Lugo en El Molinón pero en ambos casos a puerta cerrada, partidos en los que el entrenador David Gallego volverá a repartir minutos aunque probablemente siga sin alinear a los jugadores con los que no cuenta para la temporada.