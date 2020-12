Borja Valle pone fin a su aventura en Rumanía por los impagos

Borja Valle rescindió su contrato con el Dinamo de Bucarest, al que llegó el pasado mes de septiembre, por el impago de su salario.

El jugador no ingresó nóminas desde que fue incorporado por el club y ha formalizado su salida del equipo siguiendo el reglamento de la FIFA, que deja en libertad al jugador si le adeudan dos mensualidades y el club no las abona en quince días.

Su representante, Rodrigo Fernández Lovelle, confirmó a 'EFE' la rescisión del contrato, que se cerró este miércoles por la noche.

El futbolista se despidió este jueves de sus compañeros para cerrar su etapa en Rumanía, donde se enroló en un proyecto que ha comandado el empresario granadino Pablo Cortacero y que ha contado con la presencia, como director general, del gallego Álex Couto.

Borja Valle, que tenía contrato hasta 2022, disputó nueve partidos con su equipo en la primera división de Rumanía, anotó cinco goles, uno desde el medio del campo, y dio una asistencia.

El comunicado oficial de su agencia

Por otro lado, su agencia de representación, Protio Sport, ha confirmado y detallado cómo ha sido la aventura de Borja Valle en el conjunto rumano. Esto es el comunicado oficial que han publicado a través de Instagram:

"91 días han pasado de esa foto, se fue con toda la ilusión del mundo, a un nuevo País, una nueva ciudad, íbamos (hablo en plural porque lo siento y participo con ellos) felices, ilusionados, un club histórico, de los conocidos en todo el mundo futbolístico, una afición increíble y nos contaron un proyecto para volver a ser grande, aunque grande lo será siempre, y para entrar en torneos europeos. Tres meses después ves que todo era mentira, que muchos creyeron y día a día solo escucharon mentiras y además hasta última hora, no puedo entender como hay gente que puede jugar con las ilusiones de otros y les puede hacer cambiar su vida y llevarlos lejos de su País para engañarlos y no cumplir nada! Hoy, Borja Valle deja de ser jugador del Dinamo de Bucarest al acogernos al reglamento FIFA en su apartado 14 bis, jugador con dos mensualidades pendientes puede quedar libre si el club no lo subsana en quince días, el plazo venció ayer y como en todo el tiempo anterior la cuenta bancaria siguió sin ningún ingreso".