Borré podría prestar un último servicio al Atleti

Santos Borré no llegó a debutar en partido oficial con el Atlético de Madrid. Se quedó cedido en Colombia y luego el Atleti se lo prestó al Villarreal. Y como no convenció, se lo vendió por tres millones a River. Lo que pocos saben es que el Atleti se guardó un as en la manga.

Porque como recuerda el diario 'Mundo Deportivo', el club rojiblanco tiene una opción de recompra del 50% de sus derechos por siete millones de euros. De ese modo, los clubes que quieran hacerse con sus servicios tendrían que negociar también con el Atleti.

Borré tiene una cláusula de rescisión con River de 30 millones de euros, por lo que el Atleti podría llevarse 15 'kilos' de la venta abonando solo 7 al conjunto argentino, embolsándose directamente los otros ocho. Lo que viene a ser un negocio redondo.

Negocio redondo que también sería, aunque en menor medida, para el 'Millonario', porque seguiría llevándose 22 por un jugador que le costó tres. Pero claro, pudiendo ganar 30 millones, cualquier otra cifra sabe a poco.