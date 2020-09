Borrón y cuenta nueva en Mestalla

En Mestalla tienen un firme objetivo: que no se repitan los malos resultados del curso anterior. Y, a ser posible, calmar los ánimos, que el club y la hinchada remen en el mismo sentido.

Las estrecheces económicas que ha provocado la pandemia del COVID-19 pero también el hecho de no clasificarse para disputar competiciones europeas y querer bajar el coste de la plantilla han sido los argumentos del club para, tras no haber renovado a Ezequiel Garay, traspasar al Villarreal a Francis Coquelin y a Dani Parejo y al Leeds a Rodrigo Moreno, así como a Ferran Torres al Manchester City.

La marcha de esos referentes, especialmente la de Parejo, capitán y emblema para los seguidores, ha provocado diversas concentraciones de protesta contra la gestión de Peter Lim y también que la Agrupació de Penyes se posicionara en contra de la misma y pidiera la dimisión o el cese de Anil Murthy como presidente.

Más allá del fichaje de Javi Gracia para dirigir al equipo después del cese al final de la pasada campaña de Albert Celades y la apuesta de Voro González como sustituto temporal, el club no ha realizado aún ninguna incorporación aunque sí que parece que tiene intención de sumar un centrocampista y un central, aunque no están previstos grandes desembolsos.

El hecho de que el mercado no se cierre hasta el 5 de octubre deja margen de maniobra al club para recurrir a jugadores que no cuenten en el arranque liguero de sus equipos pero también para vender a más jugadores, algo que no se descarta dada la necesidad de liquidez que parece tener la entidad.

Las bajas dejan la duda de quién cogerá el relevo de Parejo como timón del equipo, siendo Carlos Soler y Geoffrey Kondogbia los candidatos, pero también cómo se llenará la ausencia de Rodrigo como segundo punta. En este caso Gonçalo Guedes y Kang-in Lee podrían ocupar ese puesto de enganche.

Pese a la bronca social y económica que ha presidido la temporada (el club pagará a los jugadores la segunda parte de sus fichas de la pasada campaña mediante ?pagarés?), la imagen del equipo ha sido buena esta pretemporada.

Gracia ha echado mano de muchos jugadores de la Academia (una política que siempre ha sido la apuesta de Lim) y los resultados han sido esperanzadores aunque falta por corroborar la fiabilidad de las pruebas.

El Valencia remontó el sábado ante el Cartagena y antes empató sin goles ante el Levante y ganó al Villarreal y al Castellón.

Jugadores como Hugo Guillamón, Uros Racic, Vicente Esquerdo o Álex Centelles, que ya habían debutado con el primer equipo, han demostrado su progresión y otros como Yunnus Musa, Koba Koindredi, Pedro Alemañ o Àlex Carbonell, entre otros, se han estrenado con buen pie.

Eso sí, la apuesta de Gracia por los jóvenes, además de por las salidas también se ha debido a que el equipo ha tenido varios positivos por coronavirus estas semanas que han tenido a varios jugadores sin entrenarse con sus compañeros.

En cualquier caso, y por lo visto en los partidos de preparación, Gracia pretende que el equipo recupere la solidez defensiva que tuvo en su día con Marcelino García Toral y que perdió después con Celades y construir desde esa seguridad un equipo aguerrido que llegue al área contraria con pocos toques de balón.