Botas nuevas para Luis Suárez por sus 500 goles y carta para celebrarlos

A Luis Suárez no hay quien le frene. Está feliz en el Atlético y se le nota. Es el 'Pichichi' rojiblanco.

Gracias a los 19 goles que ha marcado en su primera temporada como 'colchonero' está a punto de alcanzar las 500 dianas. Y matizamos a punto porque, oficialmente, está a dos tantos de conseguirlo, aunque algunos afirman que ya los ha alcanzado.

Y es que Suárez marcó dos goles polémicos, uno ante el Espanyol y otro ante el Leganés. Antes de entrar el balón a la red, tocó en un rival y, por tanto, no puede considerarse su autor. De ahí que sean 498 y no 500 los goles que lleva.

Pero, como decimos, algunos sí le atribuyen la autoría y, por ese motivo, Suárez lucirá botas conmemorativas. En ellas irá impreso el número 500, además de su gesto típico con los tres dedos cada vez que marca. Las botas mezclan el azul de Uruguay con el amarillo.

Suárez celebró esos 500 goles con una carta. "Todo empezó en Uruguay. A los 19 años, estaba listo para mudarme a Europa. No podría haberlo hecho sin el apoyo de la gente de Groningen. Ámbsterdam me hizo ser quien soy. ¿Y Liverpool? Fue especial, la conexión con la hincahda me inspiró. Después, Barcelona me recibió con los brazos abiertos y conquisté Europa. Ahora disfruto y lucho en el Atlético. Deseo marcar muchos más goles aquí y ojalá vuelvan los aficionados para celebrarlos juntos", repasó en la misiva.

"Les doy las gracias a todos los aficionados que me apoyaron en todos estos años, desde Montevideo a Madrid, de 0 a 500... Y lo que esté por venir", concluyó un emocionado Suárez.