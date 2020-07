Bou tumba al Montreal Impact de Henry y Bojan

El New England Revolution no logró adelantarse hasta el minuto once de la segunda mitad. Pero méritos hizo más que suficientes para que el tanto hubiese llegado antes.

El primer tiempo, con la salvedad de alguna llegada con peligro del Montreal Impact resuelta por Diop, fue de los de Foxborough. Especialmente cuando se acercaba el descanso, ya que fallaron dos ocasiones casi seguidas que pocos se creían.

Los aperitivos del gol fueron un zurdazo de Penilla que se marchó demasiado cruzado y una vaselina de Buksa que torció su trayectoria cuando ya estaba muy cerca de la portería.

Ya en el segundo tiempo, y tras un buen arreón de Montreal, Bou apareció. El trallazo que soltó el centrocampista argentino sorpendió a todos por su violencia y batió a Diop para poner el 0-1 en el 56'.

A partir de ahí, los canadienses dieron un paso adelante. El gol les obligó a buscar más la meta contraria, aunque el paso de los minutos y la frustración del resultado acabaron dándole el balón y las llegadas a su rival.

Al final, una gran parada de Turner a Ballou evitó, sobre la campana, que el Montreal Impact rascase un punto con un tiro que acabó rechazando a saque de esquina con una gran reacción.

Son los primeros puntos para el casillero de los pupilos de Bruce Arena, que lideran, de momento, el Grupo C a falta de que DC United y Toronto jueguen su primer encuentro del regreso de la MLS.

Por su parte, los de Henry, con Bojan en sus filas, se quedan cuartos clasificados y deberán esperar pa sumar su primer triunfo.