"Bragarnik no puede ser el dueño del fútbol"

Christian Bragarnik es a Argentina lo que Mino Raiola a Europa. Un hombre que controla una gran cantidad de jugadores que cada mercado de fichajes se mueven por el país.

"Hay que entender lo que representa Bragarnik para el fútbol argentino, no puede ser dueño del fútbol, es imposible", comentó Jorge Amor Ameal en declaraciones recogidas por 'TyC Sports'.

El presidente de Boca se ha cansado de su injerencia en la competición: "Nosotros somos los únicos que salimos a decir algo. Lo vi en Paraguay, en el sorteo de la Copa Libertadores y no sé por qué estaba allí, si sólo debíamos estar los directivos".

El directivo, una vez más, se quejó de su poder dentro del fútbol argentino. "No sé a quién representa. A estoy hay que ponerle un coto, con la AFA no puede existir. No puede ser dueño de jugadores, entrenadores y hacer operaciones", finalizó.