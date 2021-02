Braghieri pidió autocrítica tras la goleada recibida

Central Córdoba pasó por encima de San Lorenzo. Los de Gustavo Coleoni golearon 0-4 a un 'Ciclón' que no le salió nada en los 90 minutos del choque de este sábado.

Al finalizar el partido, Diego Braghieri, en palabras para 'TNT Sports Argentina', se mostró enfadado y decepcionado por el resultado. "Tenemos que cambiar el camino. No podemos ir por esta senda. No se ve un equipo, una idea. Hay que cambiar el chip urgente. Todavía estamos a tiempo", dijo.

"Hay que empezar a ver la jerarquía del plantel. No salió nada, todo al revés. Llegaron cinco veces, marcaron cuatro goles. Estoy caliente por mi error en la última jugada, por los goles. Hay que tratar de dar vuelta la página y corregir. Esto no puede pasar más", agregó.

Por último, fue tajante sobre su visión del importante compromiso ante Huracán, con el que se enfrenta en la siguiente jornada. "De este partido no sacamos nada, tratamos de dar lo mejor de nosotros. No alcanzó. Hay que hacer autocrítica. Si lo queremos ganar, no podemos jugar así", concluyó.