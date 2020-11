Brahim endulza el fin de fase de 'la Rojita'

Fin a la fase previa al Europeo Sub 21 en el que España defenderá su condición de campeona. Y fin dulce gracias a Brahim. No se jugaba nada el equipo más allá de pulir su principal carencia, la falta de pólvora, y, de no ser por el malagueño, este problema podría haber dejado el duelo de Marbella en empate.

Salió en la segunda mitad y se encargó de generar los dos primeros goles. El que abrió la lata, regateando a un rival en el área a pase filtrado de Manu García y haciendo que le zancadilleara. Incluso se pidió tirar el penalti, pero Luis de la Fuente ordenó que fuera Roberto López, que no falló.

El segundo, presionando una pelota que no controló bien Dani Gómez arriba para que llegara Barrenetxea, que acababa de entrar, y fusilara a Tzur con un disparo raso. Antes de que estas dos ocasiones claras terminaran en el fondo de la red, al conjunto le estaba costando mucho generar peligro.

Y no fue por falta de dominio. Costó, y se logró poco a poco, pero España fue haciéndose con un control pastoso, pesado del encuentro. Israel comenzó haciendo bastante daño y fue viéndose presa del estilo de toque rival conforme corría el cronómetro. Arad, de hecho, le dio al larguero al principio del duelo de cabeza en un córner ante una mala salida de Josep -que salió mal de nuevo más tarde-.

El '15' israelí fue quien más activo estuvo atrás cuando 'la Rojita' bombardeaba el área rival. Adriá Pedrosa y Pedro Porro eran dos puñales por las bandas y no dejaban de subir para permitir a Bryan Gil y Puado colarse en el área. El protagonismo, eso sí, caía en Manu García, siempre rondando el área, cayendo sobre todo hacia su derecha, y siempre molesto tratando de filtrar balones.

El tridente de ataque no estaba del todo inspirado y tampoco brilló Óscar tanto como suele hacerlo. No fue hasta la entrada de Brahim cuando el esquema encontró su mejor versión en lo que a colarse con peligro en el área se refiere y, tras los dos goles de la tranquilidad, llegó un tramo final plácido al que Moncayola puso la guinda con un zapatazo desde fuera del área. Se acabaron los ensayos.