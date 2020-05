Brahim rechaza a Marruecos y escoge a España

Brahim es uno de los grandes proyectos del fútbol español de la 'Generación del 99'. El jugador del Real Madrid, ante las presiones de la Federación de Marruecos, ya habría decidido con que país quiere jugar.

Aseguró 'AS' que el futbolista malagueño se ha decantado por jugar con la Selección Española. Siempre lo ha tenido claro y nunca ha dudado de que quiere vestir 'la Roja' cuando le llamen.

El citado medio asegura que Brahim se siente halagado con el interés de Marruecos. Tiene familia allí por parte de su padre. Pero, nacido en Málaga, está orgulloso de ser español.

Internacional en las categorías inferiores de la Selección Española, ha jugado 15 encuentros en total entre la Sub 17, la Sub 19 y la Sub 21, con la que debutó en un amistoso contra Italia.

El sueño del atacante del Real Madrid es la de consolidarse en la élite y ser llamado por 'la Roja'. Su objetivo a corto plazo es entrar en la Selección Olímpica para los Juegos de Tokio, si finalente se celebran en 2021.

La decisión de Brahim llega después de que el seleccionador marroquí, Vahiz Halildozic, acusara de "condescendencia" tanto a Brahim como a Yssine Benrahou porque considera que están "deshojando la margarita", sin decir públicamente lo que quieren.