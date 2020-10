Brahim, tan feliz en el Milan como contento por ser del Madrid

Brahim dejó el Real Madrid este verano, pero solo de forma temporal. Recaló en el Milan, donde trata de crecer para volver convertido en una estrella al conjunto 'merengue'.

El mediapunta habló con 'AS' de su carrera justo cuando ha regresado a España para jugar con la Sub 21: "Siempre es un placer estar con la Selección y no verme... Ha sido porque no he tenido continuidad. Ahora estoy aquí y estoy muy feliz".

Tras reconocer que le encantaría disputar los próximos Juegos Olímpicos con 'la Roja', habló de su adaptación a Italia: "Me han recibido maravillosamente. Estoy muy contento, estamos con una buena dinámica y espero que sigamos así".

Brahim explicó por qué eligió el Milan pese a tener muchísimas ofertas en toda Europa: "Es verdad que había muchas ofertas. No las sé exactas, pero el Milan es un club histórico, con un gran proyecto que viene venciendo desde después del confinamiento todos los partidos por así decirlo".

Al jugador malagueño le preguntaron si se arrepentía de ir al Madrid y lo negó rotundamente. "¡Ni mucho menos! Es el Madrid... Estoy centrado en el Milan este año. Quiero dar el máximo para ellos y luego ya veremos...", concluyó antes de no desvelar si se siente más cómodo con la derecha o la zurda.