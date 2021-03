Brahim, un enamorado de Ibra que quiere el título en el Europeo

Brahim Díaz fue protagonista esta jornada con el Milan. Hizo un tanto que ayudó a que su equipo levantara el partido ante la Fiorentina y, tras viajar con la Selección Española Sub 21 para jugar la primera fase del Europeo, habló de su temporada.

Para arrancar, se confesó un enamorado de Zlatan Ibrahimovic: "Me está yendo todo bastante bien por San Siro. La conexión con Zlatan Ibrahimovic es fenomenal, te exige el máximo y saca lo mejor de ti mismo. Tenerlo en el vestuario es un honor".

Reconoció que el Milan ha vuelto, pero no quiere obsesionarse con el Inter. "Tenemos que centrarnos en nosotros y ganar todo lo que nos queda. El otro día pude ayudar con un gol en Florencia y le dí la razón a mi padre con lo de 'ratón de área", continuó en 'Radio Marca'.

"Este Milan es un equipo que combina juventud con experiencia. Puede decirse que el equipo ha vuelto. Debemos seguir así para cumplir objetivos y pelear por la Serie A", explicó.

Más centrado en el Europeo, reconoció que 'la Rojita' tiene favoritismo por lo logrado en los últimos partidos: "Somos un equipo que hemos encajado solo un gol y hemos marcado bastantes en la previa. Tenemos un equipo que puede dar mucho y lo vamos a demostrar".

Brahim Díaz podría actuar como 'falso nueve' o en banda, pero él concluyó asegurando que lo que quiere es disponer de minutos: "Donde me ponga el míster para poder ayudar. Me lo tomo todo bien -ser 'falso nueve'- y no me importaría".