Brahim ve en Theo un buen apoyo en su adaptación

Brahim no coincidió con Theo Hernández ningún curso en el Real Madrid, pero sí lo hará en el Milan. Y, además, cree que le servirá para adaptarse a su nueva vida en la capital lombarda.

El lateral jugó en el club blanco en la 2017-18, una campaña antes de que el malagueño llegase al Santiago Bernabéu. Pero resaltó su nombre en declaraciones a la televisión oficial del Milan.

"No he tenido oportunidad todavía de hablar con él, pero seguro que me recibirá bien porque ha estado en Madrid", dijo Brahim. "Theo sabe lo que eso significa y ahora yo también estoy en Italia. Creo que será fácil adaptarme porque este es un gran grupo", agregó el malagueño.

Brahim ya sabe lo que es vestir la 'rossonera'. El atacante debutó ante el Monza en un amistoso celebrado en San Siro este sábado.