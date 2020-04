"Yo era, sin duda, mucho mejor que Carlos Vela"

En el programa 'La Última Palabra' de 'FOX', Brailovsky se despachó como en él es habitual y aseguró que era mejor futbolista que Vela, último MVP de la MLS.

"Yo era mucho mejor. Les molesta que sea sincero. Dejemos de lado el tema de la falsa modestia. Yo costaría más de 35, 40 millones de dólares. Era mucho más que Vela", dijo el ex futbolista.

Brailovsky dejó un gran recuerdo en el América, en donde fue 'tricampeón'. También ganó con Peñarol, jugó en Independiente, en la Argentina de Maradona, en Israel...

El 'Ruso' es fanático del América y contó una vez más que rechazó al Barcelona. "No era mi momento, no me interesaba, estaba cómodo en Argentina. Estaba viviendo un sueño. No me arrepiento, porque después de eso, lo mejor que me pasó fue venir al América. Si tengo que elegir entre uno y otro, por supuesto que elijo al América", sentenció el ahora comentarista y polemista.