Braithwaite entra en una lista sin Umtiti ni Rafinha

El Celta de Vigo recibe la visita este jueves del Barcelona en la cuarta jornada de LaLiga Santander 2020-21. Será el primer choque de los azulgranas a domicilio tras su debut, en el Camp Nou, frente al Villarreal.

Los 'culés' esperan lograr la segunda victoria del curso después de superar al 'submarino amarillo' por un contundente 4-0 y gracias a unos soberbios primeros 45 minutos del conjunto dirigido por Ronald Koeman.

El Barça ofreció a través de sus redes sociales la lista de los convocados del técnico neerlandés para choque frente al Celta. La principal novedad, la entrada de Martin Braithwaite.

El futbolista danés se perdió el estreno del equipo debido a una lesión en el cuádriceps, pero el club informó este miércoles de que el ex del Leganés ya ha recibido el alta médica, por lo que podría tener minutos en el choque de este jueves.

Quienes no entraron en la convocatoria fueron Samuel Umtiti y Rafinha. El centrocampista de 27 años podría entrar en la operación que culmine el regreso de Eric García al Camp Nou, mientras que el central francés podría hacer las maletas para poner rumbo al Olympique de Lyon.

No obstante, parece que el Barça, en caso de que no cuente con el zaguero de 26 años, deberá buscarle otro destino, ya que el presidente de la entidad francesa, Jean-Michel Aulas, confirmó en 'Canal + Francia' que el club no lo fichará.

Otro de los futbolistas que tampoco estará ante el Celta es Junior Firpo. Los de la Ciudad Condal comunicaron que el lateral zurdo tiene "unas molestias en la zona isquiotibial izquierda", por lo que es baja y su reincorporación del grupo dependerá de la evolución de su lesión.