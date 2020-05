"Braithwaite puede triunfar en el Barcelona"

Martin Braithwaite apenas ha tenido tiempo para rendir en el Barcelona. Poco después de llegar se produjo el parón provocado por el COVID-19. Ahora, con la recuperación de Luis Suárez, tendrá difícil ganarse los minutos.

A ello se le une el hecho de que el Barcelona tiene encarrilado el fichaje de Lautaro Martínez, que dejaría sin hueco al danés, fichado de urgencia en el mercado invernal ante las bajas en ataque.

Pero desde Dinamarca no pierden la esperanza. "No hemos visto a Martin jugar mucho en el Barça debido al parón por el coronavirus, pero es mucho mejor de lo que muchos creen", aseguró Michael Pedersen, ex jugador y ahora seleccionador Sub 17, en 'Goal'.

"Tiene la capacidad de adaptarse a diferentes configuraciones tácticas dependiendo de los clubes que ha representado en su carrera hasta ahora, y sé que puede jugar con una visión y anticipación en su juego que es bastante extraordinaria. Puede triunfar en el Barcelona", añadió.

Pedersen explicó que Braithwaite "es muy bueno en esa fase del juego, donde puede ver opciones que muchos otros no ven, donde puede crear espacio para otros, lo cual es bastante raro, ya que la mayoría se enfocan en crear espacios para sí mismos. Su velocidad y cronometraje en sus carreras es sorprendente, y se anticipa para atacar antes de que aparezcan los defensas".

"Los buenos jugadores corren hacia las zonas de peligro tan pronto como las ven, pero los mejores jugadores ven las áreas, luego esperan con su carrera hasta el momento perfecto. Eso es inteligencia de fútbol, y Martin tiene esa habilidad", sentenció.