Braithwaite se ve en el Barça: "No saldré ni ahora ni a final de temporada"

Martin Braithwaite se aferra con uñas y dientes a su puesto en el FC Barcelona. Pese a llevar discutido prácticamente desde que llegó, el delantero danés se ve con futuro por delante vestido de azulgrana.

A través de una entrevista para 'TV3', Braithwaite cerró por completo la puerta a su marcha del Barça y dijo no tener miedo a que el club esté buscando otro '9'. Para él, la competencia es algo bueno.

"No hay ninguna opción de que salga en este mercado de invierno y tampoco a final de temporada. El año que viene seguiré luchando por mis objetivos", aseveró tajantemente sobre su futuro.

Continuó el danés refiriéndose al casting por otro delantero: "Me gusta que el club busque otros jugadores en el mercado. Se supone que debe ser así en un equipo como el Barcelona, que aspira a tener los mejores del mundo. Necesitas tener competencia interna. No me asusta, me motiva".

En lo personal, estas son las metas de Braithwaite: "El año que viene seguiré luchando por mis objetivos y en la actual temporada tenemos la posibilidad de ganar muchos títulos. Esta es mi ambición y no pienso en otra cosa, es por eso que me levanto cada mañana y trabajo tanto".

Por último, el delantero azulgrana habló de la importancia del colectivo: "No puedes dejarlo todo en manos de un grupo reducido de futbolistas, necesitas a los mejores para tener a todo el mundo motivado".