Brandon se operará el 5 de mayo

Brandon ya tiene fecha para operarse: el 5 de mayo. Al menos, es lo que le ha dicho su doctor. Él mismo lo confirmó en una entrevista con el diario 'AS'. También repasó qué tal lleva la cuarentena y varios aspectos de su temporada. El Girona podrá fichar debido a su lesión.

"Estaba previsto que me operaran el 23 de marzo, pero me la pospusieron al 2 de abril por la saturación que está provocando en los hospitales el coronavirus y porque el nivel de contagios era muy alto. Me la volvieron a cancelar y, hasta hace nada, no tenía fecha, pero me llamó el doctor y me dijo que, si todo marcha bien, me operarán el 5 de mayo", afirmó.

¿Y qué está haciendo en casa? "Tengo una serie de ejercicios pautados por los preparadores físicos y el doctor. Estoy en contacto permanente con ellos y tratando de fortalecer la pierna lo máximo posible, no perder flexibilidad y que, cuando me operen, la recuperación sea lo mejor posible".

Analizó también su rendimiento en lo que va de curso: "Esta siendo complicada por la lesión, pero, en Osasuna, empecé jugando y jugaba sobre todo fuera. Luego, dejé de contar para el míster y decidí buscar los minutos que creo que merecía, y me los dieron en el Girona y me dieron confianza. El tiempo que pude jugar hasta que me lesioné fue bueno a nivel personal".