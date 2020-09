Bravo espera un duelo abierto frente al Valladolid

A pesar de su veteranía, Claudio Bravo afronta con la ilusión de un chaval el tan próximo estreno oficial de la temporada en su nueva aventura como futbolista en el Real Betis.

En una entrevista concedida a los medios del club, el guardameta chileno ha explicado sus sensaciones durante la pretemporada y cómo ve al equipo de cara al duelo frente al Real Valladolid. "Hemos ido viendo y palpando las sensaciones que tiene también el cuerpo técnico. Pero está olvidado, ya nos hemos centrado en preparar el próximo partido, con el cuchillo entre los dientes para intentar ganarlo", señaló.

De cara a ese duelo liguero, Bravo indicó que espera un choque de poder a poder. "Creo que será un partido abierto, ellos no son de los equipos que se cierran. Les gusta tener el balón y elaborar, además de que tienen gente arriba muy buena. Más allá de eso, debemos preocuparnos por llegar lo mejor posible al partido, no cambiar nuestro pensamiento de cómo vamos a jugar", apuntó antes de dejar claro que la exigencia de un equipo como el Betis debe ser ganar cada choque.

"He estado en equipos en los que la dinámica es triunfo tras triunfo. No te da tiempo de disfrutar una victoria, sino que tienes que prepararte rápido para volver a competir e intentar ganar. La receta es no relajarse y centrarse en querer siempre ganar más. La confianza también es vital en este tipo de situaciones", sentenció.