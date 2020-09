Bravo, salvador aunque sin saberlo

El Betis está de enhorabuena por la victoria, y también por mantener la portería a cero. En eso, Bravo fue importante: "Me he sentido muy cómodo, muy tranquilo, con ganas de hacerlo bien, de aportar y de empezar con buen pie".

"La segunda no sé ni cómo la he sacado", reconoció Bravo posteriormente, pero se quitó importancia: "Mi papel es estar ahí cuando el equipo lo necesita y ayudar a los compañeros cuando toca".

Por otro lado, valoró su debut en partido oficial con el Betis. "Me he sentido muy cómodo, muy tranquilo, con ganas de hacerlo bien, de aportar y de empezar con buen pie. Estoy feliz porque es un premio al esfuerzo. Teníamos que haber marcado algún tanto antes, dimos dos balones en el larguero, con el balón fuimos mejores... pero nos vamos muy felices porque superamos a un rival que en casa es fuerte, que incomoda", explicó.

Y, por último, rehuyó hablar de disputa por el puesto de titular. "Con Joel no es una disputa, sino que nuestro papel es sumar al grupo, poder aportar desde todos los frentes. En otros partidos también me va a tocar ayudar desde fuera. Cuando todos apoyamos se logran los objetivos. El equipo no es de once es de todos", concluyó.