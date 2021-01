Bravo se deja querer por Colo-Colo, que ya piensa en su regreso

El Betis ha vuelto a perder a Claudio Bravo por lesión, un percance sufrido en el entrenamiento que elevaría a tres las veces que el guardameta chileno ya ha tenido que parar en lo que va de temporada.

La etapa del ex portero del Manchester City en el conjunto verdblanco no está siendo la esperada y los rumores sobre su posible salida del Benito Villamarín han comenzado a sonar, sobre todo después de sus declaraciones.

Y es que el propio Claudio Bravo reconoció en unas palabras concedidas a 'TNT Sports' que mantiene abierta la opción de volver a Colo-Colo en un futuro: "Yo siempre he mantenido abierta la opción de volver. Siempre lo he dicho y yo me considero muy profesional en lo que hago. El tiempo dirá donde estaré. Si me toca estar en Colo-Colo, feliz de volver y echar una mano".

Y nada más conocer estas declaraciones, Daniel Morón, integrante del Consejo de Fútbol del CSD de Colo-Colo reconoció en conversaciones con 'La Cuarta' que ya se han puesto manos a la obra para cerrar su regreso.

"Será un lindo desafío para la institución, que a mediados de año, cuando se termine la Liga Española, iniciemos las gestiones para traer de regreso a Claudio Bravo y así poder aprovecharlo en su plenitud", declaró.