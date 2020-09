Brian Fernández sueña con jugar en Boca

Los últimos meses no han sido nada sencillos para un Brian Fernández que ha tenido que lidiar a la vez con algunos problemas extradeportivos y con la pandemia del coronavirus que tiene en jaque todavía al mundo del fútbol.

Una situación que ha hecho más fuerte a un futbolista que parece haber superado esta mala etapa y ya espera con ansia el regreso del balompié mientras se ejercita con normalidad con Colón tras superar el citado COVID-19.

"He estado 25 días encerrado en casa por el positivo y el aislamiento posterior, pero ahora estoy feliz de volver. Era lo que me faltaba para ser feliz", expresó el jugador en 'TyC Sports'.

Durante la charla, el jugador habló de su situación contractual con Colón y la reducción salarial que asumió. "Pudimos arreglar un nuevo contrato y creo que fue algo de la mejor manera que me salió. Lo redujimos muchísimo, lo propuse yo. También toda la deuda que había de enero hasta el día de hoy. No es que quedamos a mano, esto lo hice porque quise y me salió hacerlo así", confesó.

Por último, Brian mostró su simpatía por Boca, se dejó querer por el 'Xeneize' y confesó haberse escrito con Riquelme. "Boca es hermoso, me gusta mucho. Me gustaría poder vestir algún día esa camiseta. ¿Román? Estaba entrenando con Santella y veo que estaba mandando un mensaje y le pregunto: '¿Ese es Román?'. Le contó que estaba entrenando conmigo y Román me mandó un mensajito a mí. Intercambiamos un par de mensajitos, es hermoso que te mande un mensaje un jugador como él", sentenció.