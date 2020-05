Brian Lozano se deja querer: "¿El Sevilla? Es un gran equipo, me encantaría"

Brian Lozano (26) ha sido vinculado al Sevilla como una petición de Lopetegui y parece que al futbolista no le desagrada la idea de aterrizar en la capital andaluza.

"Lo que ustedes están viendo es lo que yo estoy viendo, supuestamente hay un interés. Siendo sincero, si es real me encantaría porque Sevilla es un gran equipo", afirmó.

Eso sí, el internacional uruguayo prefiere ser prudente y no hacerse demasiadas ilusiones: "Pero no hay que ilusionarse de más porque uno todavía no sabe nada en concreto o qué tan real sea. Sí veo las noticias del supuesto interés"

"No es nada menor que un entrenador de esa magnitud se fije en uno, pero no me puedo ilusionar con algo que no sea cierto por el momento", explicó.

Brian Lozano llegó a Santos Laguna en verano de 2018 procedente del América y este año ha marcado 13 goles y dado diez asistencias en los 33 partidos que ha jugado.