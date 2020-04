Briseño, con 17 años, pudo ir al Madrid o al City

A Briseño se le escapó una oportunidad vital para saltar al fútbol europeo cuando tenía tan solo 17 años. Él mismo habló sobre ella en un encuentro telemático con varios aficionados. Tuvo sobre la mesa ofertas del Madrid, del Manchester City y del Mallorca.

"Después de ser campeón del mundo Sub 17, tuve la oportunidad de ir al Real Madrid Castilla, al Mallorca o al grupo del Manchester City. A los 17 años, quedaba libre de Atlas y solo tenían que pagar el derecho de formación", comenzó relatando el futbolista.

"Creo que tuve un poco de miedo, me recomendaron que me consolidara en México, pero no imaginé que el país se llenaría de extranjeros al acabarse la regla del 20/11. Igual, luego, tuve otra posibilidad con el Sassuolo. Tuve un precontrato, pero acabé por no firmar", añadió,

Sí que acabó jugando en Europa, pero en el Feirense de la Liga Portuguesa. Tras dos temporadas allí, volvió a su país natal para unirse a las filas de Chivas, donde, actualmente, es uno de los miembros más importantes de la escuadra. Suma 17 partidos esta temporada.