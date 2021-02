Briseño no aguanta más: "El autogol me vale madre"

Después de cuatro jornadas sin conocer la victoria, Chivas se quitó un peso de encima en la quinta. El 'Rebaño Sagrado' ganó con claridad a León a domicilio (1-3).

El triunfo no acaparó todo el protagonismo y quedó en un segundo plano por la actuación de Briseño. El futbolista recibió decenas de críticas por su tanto en propia.

El zaguero, incrédulo ante tantos 'palos', lanzó un mensaje a aquellos que lo pusieron fino: "Yo me quedo con todo lo bueno, el autogol me vale madre, es lo mejor que tengo, no pasa nada, es parte del futbol. Era para que se pusiera un poquito más bueno el partido y así conseguir otro gol más".