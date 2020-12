Bronze, Harder y Renard, finalistas al premio 'The Best' 2020

La FIFA ha confirmado que Lucy Bronze, Pernille Harder y Wendie Renard son las tres finalistas al premio 'The Best' femenio del año 2020. Han sido elegidas entre once jugadoras nominadas.

En la categoría femenina, el galardón de mejor jugadora del año es el más esperado. Este año destacaba la presencia de la jugadora española del Barcelona Jennifer Hermoso entre las once nominadas

La inglesa Lucy Bronze es una de las claras favoritas al premio. Finalizó la temporada con el título de la Champions League bajo el brazo, quinto título consecutivo europeo para el Olympique de Lyon, y este curso lo ha comenzado como jugadora del Manchester City. Además, en la pasada edición del 'The Best', conquistado por Megan Rapinoe, quedó en la tercera plaza.

Pernille Harder también ha cambiado de equipo este verano. La danesa acabó el pasado curso con el Wolsburgo y este verano se convirtió en nueva jugadora del Chelsea. Completa el podio la internacional francesa Renard, actual jugadora del Lyon.

Además, la FIFA también dio a conocer a las tres guardametas finalistas al 'The Best'. La francesa Sarah Bouhaddi, del Olympique de Lyon, la chilena Christiane Endler, del París Saint-Germain, y la estadounidense Alyssa Naeher, del Chicago Red Stars, son las tres porteras elegidas por el organismo europeo.

En cuanto a los tres técnicos finalistas, los elegidos han sido la entrenadora inglesa del Chelsea Emma Hayes, el técnico francés del Olympique de Lyon Jean-Luc Vasseur y la seleccionadora neerlandesa de Países Bajos Sarina Wiegman.

La FIFA confirmó también que la ceremonia de entrega de los premios 'The Best' 2020 se celebrará como un espectáculo televisivo virtual, transmitido desde su sede en Zúrich y será conducida por el ex jugador neerlandés Ruud Guillit y la periodista inglesa Reshmin Chowdhury.

Estas son las tres jugadoras finalistas al Premio 'The Best' de la FIFA 2020:

Lucy Bronze, Olympique de Lyon/Manchester City (Inglaterra)

Pernille Harder, VfL Wolfsburgo/Chelsea (Dinamarca)

Wendie Renard, Olympique de Lyon (Francia)

Estas son las tres guardametas finalistas al Premio 'The Best' de la FIFA 2020:

Sarah Bouhaddi, Olympique de Lyon (Francia)

Christiane Endler, París Saint-Germain (Chile)

Alyssa Naeher, Chicago Red Stars (Estados Unidos)

Estas son los tres entrenadores finalistas al Premio 'The Best' de la FIFA 2020:

Emma Hayes, Chelsea (Inglaterra)

Jean-Luc Vasseur, Olympique de Lyon (Francia)

Sarina Wiegman, Selección Neerlandesa (Países Bajos