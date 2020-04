"Brozovic no me gusta con esos pelos... parece un actor porno"

Una vez más, Romelu Lukaku volvió a estar activo en las redes sociales durante el confinamiento. El jugador belga del Inter de Milán tuvo una charla bastante simpática con sus fans en la que habló del hombre de moda en el club 'nerazzurro', Lautaro Martínez, pero en la que también hubo momentos para las risas.

El belga se metió con su compañero Marcelo Brozovic. "Él me ha llamado bruto, pero es más bruto él que yo con esos pelos que parecen de un actor porno. No me gusta como va peinado", bromeó, antes de reconocer la calidad del centrocampista croata.

Un jugador con el que precisamente tuvo sus más y sus menos a comienzos de temporada, pero parece que las diferencias ya son solo cosa del pasado.

Y es que las alabanzas no se detuvieron en el balcánico. Lukaku tuvo palabras para Lautaro Martínez, jugador relacionado con el Barcelona y una de las estrellas del Inter de Milán.

"Es fantástico como jugador y como persona. Está creciendo y estoy contento de poder jugar a su lado. Lo adoro", reconoció el internacional con los 'Diablos Rojos'.

Para finalizar, comparó la Premier League y la Serie A, dos competiciones que le encantan. "La intensidad es diferente y la Serie A es más táctica, pero ambas competiciones son bellas".