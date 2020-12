Bruno García invitó a invertir en fútbol sala: "Es barato y rentable"

No ha faltado a su cita vacacional en Ferrol, su ciudad de origen, pese a que el año 2020, también en sus estertores, esté dominado por las limitaciones en la movilidad. Bruno García, seleccionador de fútbol sala masculino de Japón, prevé regresar al país nipón en el primer fin de semana de enero, pero vigilante ante los cambios constantes en las normas ante la COVID-19. Mientras tanto, analiza en una charla con 'EFE' la evolución de su ámbito de trabajo, un "deporte fantástico" y que sitúa al alza.

"A nivel empresarial, es tremendamente barato y rentable; la inversión es barata y el retorno es enorme, los datos están ahí", apunta sobre "la mejor liga del mundo", la española, y señala que la auditoría de medios que desgrana la competitividad de la Liga Nacional de Fútbol Sala confirma esas variables. Lo tiene claro, "las empresas tienen que pensar que la inversión y el retorno es enorme", como su "beneficio social", y cita el ejemplo de O Parrulo, en la Primera División desde su localidad natal.

García cierra 2020, el año en el que no estaba "nadie preparado para esto", rememorando que lo ha vivido "de manera muy intensa". No en vano, afrontaba la Copa de Asia al frente del combinado japonés, pero también un Mundial que era el gran reto. La pandemia lo "ha ido cambiando todo", dice, y el propio campeonato del mundo ha saltado de septiembre del 2020 al mismo mes del nuevo año, mientras que la copa continental modificó su fecha "hasta cuatro veces, una cierta locura para hacer planificación".

El técnico no descuida que en "un país tan estructurado y organizado como Japón es mucha inversión de tiempo" aplicar tantos cambios. Sin ir más lejos, esta misma semana se han implementado nuevas restricciones para viajes de trabajo, una exigencia que ya impidió meses atrás que su selección invitase a otras para disputar partidos. "Trasladar de un año al otro, con todas las consecuencias que tiene, nos pone a todos un poco a la expectativa", admite el preparador.

Bruno García relata que la Federación nipona ha encarado "muchas gestiones con la Liga Japonesa porque cambiar los calendarios es muy complicado en un país como Japón". Su deseo es que 2021 sea en lo deportivo "lo que queríamos para 2020; nos movemos por ciclos mundialistas, Japón se había quedado fuera y el objetivo era llevarla al Mundial en 2020". De hecho, valora que son "ya bastantes ciclos que no está en el Mundial", así que augura un ejercicio "apasionante".

Preguntado por la evolución del fútbol sala en aquel país, indica que la "Liga tiene 13 años de vida" y no es "enteramente profesional" más allá de su estructura. Así, hasta la "mitad de clubes" tienen a sus "jugadores dedicados" por completo, pero la "otra mitad" tiene a parte de ellos compaginando esa tarea con otras, a menudo "apoyo a escuelas de clubes, no son 100 % con dedicación exclusiva". "Empezaron con una estructura muy fuerte, pero no se ha ido profesionalizando al completo; es el siguiente paso", apostilla.

En este año que ya se despide, García incide en que hubo "problemas para que jugadores extranjeros, que daban un plus" al campeonato, "llegasen en tiempo y forma" por la movilidad restringida ante la COVID-19. Más allá de esos inconvenientes, matiza que el "nivel de Japón es bueno, estamos trabajando muchas áreas para crecer y seguir mejorando". 2020 fue el de la consolidación de una máxima, "ha sido siempre una potencia y una referencia en Asia".