Bruno Guimaraes destapó que el Atleti hizo un último intento por él

Bruno Guimaraes pudo irse al Atlético, pero el club no quiso. Ya hace un tiempo, contó que él estaba decidido a calzarse la elástica rojiblanca, pero que no insistieron por él. En una nueva entrevista, ahondó en esta idea e incluso contó que tenían prioridad por él.

"El Atlético de Madrid tuvo prioridad por un tiempo, pero terminó eligiendo no ejercerla. El Atlético, luego, decidió reanudar el fichaje después de la llegada del Benfica y el Lyon", afirmó el 'Goal'. Por lo que dijo, los 'colchoneros' llegaron tarde cuando podrían haber sido los primeros.

Para cuando volvieron a interesarse, el futbolista ya tenía una promesa: "El Atlético tuvo la oportunidad de ejercer su ventaja o no. Al principio, no hicieron ningún esfuerzo, y poco tiempo después, apareció el Lyon. Le di mi palabra a Juninho, no iba a irme al Atlético e incumplirla. Estoy contento con esta decisión".

"Tuve un primer contacto con Juninho, la decisión de ir a Lyon creció en mi cabeza. Le di mi palabra a Juninho y, para mí, eso vale mucho. Estoy feliz con la decisión que tomé", insistió. Es la historia de un fichaje que al Atleti se le escapó porque así lo quiso.