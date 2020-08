Bruno reconoce que es él el positivo en el Valladolid

En cuestión de dos días, la vida de Bruno González ha sido convulsa. Si el pasado martes fue anunciada su incorporación al Valladolid, este jueves admitió que ha sido él quien ha dado positivo en el equipo.

Así que su adhesión al trabajo en grupo, fijado para este jueves, tendrá que retrasarse hasta que se recupere del todo. "Queridos amigos, quiero contarles que lamentablemente no podré incorporarme a la disciplina del equipo para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien y podré ir trabajando en solitario, tendré que esperar unos días para poder estar con mis compañeros", escribió en sus redes sociales.

Bruno González quiso transmitir "un mensaje de tranquilidad y desearles a todos los que están pasando por un momento similar una pronta recuperación. Seamos prudentes y solidarios", aseguró el nuevo fichaje pucelano, que llega para paliar las ausencias de Salisu y Kiko Olivas (este mientras se recupera).

El resto de nuevos compañeros del zaguero están citados a las 18:00 para los primeros trabajos del curso 20-21.