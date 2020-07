Bruno salió en defensa de Calleja: "Sin él no hubiera vuelto a jugar"

El capitán del Villarreal Bruno Soriano disputó este domingo su último encuentro como jugador profesional, y dijo que en su decisión de retirarse ha influido la edad y la lesión que le ha tenido casi tres años sin jugar.

Tras toda una vida en el 'submarino amarillo', el veterano mediocentro de 36 años ha llegado a disputar 425 partidos oficiales, en los que, además, ha podido celebrar 32 goles.

Después de colgar las botas, Bruno pasó por el programa 'El Larguero', en el que tuvo tiempo de hablar de la destitución de Javier Calleja como entrenador del equipo: "Es una decisión del club. Lo que puedo decir es que a mí me ha ayudado mucho. Sin él no podría haber vuelto a jugar. Tiene todo mi respeto".

Además, también pudo hablar de su compañero de vestuario Cazorla: "Su nivel ha sido impresionante. Hemos disfrutado mucho con él aquí. Si hubiese habido Eurocopa este verano, habría estado ahí seguro".

En cuanto a su retirada, comentó: "Me encantaría poder estar hasta los 40 años en el Villarreal, es el equipo de mi vida, pero el cuerpo me decía que no. Tenía la decisión de retirarme tomada, por eso quería saborear mis últimos momentos como futbolista y estar al máximo".

"No ha sido fácil. Siempre tuve la esperanza de volver a jugar, pero el que haya jugado no va a cambiar que tenga esa espina de no haber jugado durante tanto tiempo", sentenció Bruno.