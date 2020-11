Bruno Soriano rondó la depresión por culpa de sus lesiones

Bruno Soriano pasó más de tres años sin pisar un campo de fútbol. Del 21 de mayo de 2017 al 22 de junio de 2020 pasaron 1.128 días, dos operaciones e infinitos contratiempos. Y solo un mes después, puso el punto final a su carrera en un Villarreal-Eibar.

Aquel regreso fugaz podía aparentar no tener sentido, pero a Bruno le sirvió para sanar una herida que le ha dejado cicatriz. Este jueves, 'Movistar+' emitirá un documental dedicado a la lucha del centrocampista contra sí mismo (llamado 'La lesión más larga') y ya va dejando adelantos donde el capitán 'groguet' revela sus sentimientos.

En el último avance, el de Artana revela que estuvo muy cerca de la depresión ante su imposibilidad de volver. "Yo me sentía un poco inútil. Que todos mis compañeros pudiesen jugar al fútbol y competir los domingos, y entrenar durante la semana, y yo ser el único que no...", cuenta.

"En toda mi fase de recuperación veía a gente que se iba lesionando y se iba recuperando antes que yo. Alguien que iba para tres meses estaba jugando, y yo que tenía lo mismo, no estaba. Esas cosas te machacan psicológicamente", destaca Bruno.

Su sentimiento de impotencia era enorme: "Para mí, ir a los entrenamientos y cruzarme con mi entrenador y mis compañeros, y no poder rendir, no poder ofrecer lo que soy yo como jugador... Si tienes una lesión y te recuperas no pasa nada, pero si tienes una lesión y no te recuperas nunca, eso te afecta mucho".