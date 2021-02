"Bryan Gil tiene cosas de Neymar y el Barça lo sigue"

Bryan Gil está siendo una de las revelaciones de la temporada en su cesión al Eibar. El jugador de 19 años del Sevilla, prestado al conjunto 'armero', lleva ya tres goles y dos asistencias, pero, más allá de las frías estadísticas, está brillando por su fútbol y todo lo que genera.

Ya ha mejorado el desempeño de la pasada campaña, cuando estuvo igualmente a préstamo en el Leganés, y aspira a seguir creciendo también en 'la Roja', donde ha sido internacional en categoría Sub 17, Sub 19 y Sub 21.

Monchi y Julen Lopetegui ya planean contar con él a partir de la próxima temporada, pero no son los únicos que tienen en cuenta al joven futbolista.

Mani, ojeador habitual del Barcelona en el sur de España, adelantó que el conjunto 'culé' ya ha mostrado interés por la joven perla. Además, dio a entender que el precio de Bryan Gil subirá si renueva y aconsejó al Barça o a quien quiera ficharlo que lo compre ya, por su cláusula de 35 'kilos'.

"Ahora mismo, el mejor futbolista de España, y lo comparo con Neymar, se llama Bryan Gil. Tiene cosas de Neymar y una polivalencia enorme: puede jugar de lateral, de medio y de extremo izquierdo. Es impresionante. Yo he hablado con Ramon Planes y tiene en mente a Bryan Gil. Si lo hacen ahora, tiene una cláusula de 35 millones, pero, si renueva con el Sevilla, tendrá una de 150 millones", explicó el ojeador en 'Cadena SER'.

Aunque debutó en la 2018-19 con el Sevilla y jugó 13 partidos, no logró asentarse y pasó la mitad de la pasada campaña cedido. Esta, fue prestado desade el comienzo.