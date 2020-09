Bryan Gil vuelve al Sevilla dispuesto a convencer a Lopetegui

El Sevilla decidió ceder a Bryan Gil en el Leganés durante la segunda vuelta de la temporada pasada. En Butarque, el prometedor futbolista participó en 12 encuentros y anotó un gol.

El atacante catalán regresa al combinado hispalense de cara al próximo curso y concedió una entrevista en los canales oficiales del club para analizar su vuelta a la entidad de Nervión.

"Creo que me vino bien la cesión, he podido jugar partidos en Primera, tengo un poco más de experiencia y vengo con la misma ilusión y las mismas ganas. Es muy importante para estar aquí, más cuando llevas desde pequeñito soñando con ser titular en el Sevilla. Creo que estoy preparado para tener minutos aquí", reconoció,

Además, Bryan Gil elogió a Óscar Rodríguez, compañero suyo en el Leganés y, ahora, en el Sevilla: "Cuando llegué allí me ayudó y yo aquí no iba a ser menos. Hicimos muy buenas migas".

"Me dio mucha alegría cuando me enteré de que vendría porque es un compañero muy sano y le va a aportar mucho al Sevilla. Tiene un golpeo que no había visto en mi vida, es muy joven y tiene talento", agregó.

Bryan Gil también definió sus objetivos para este curso: "Trabajar para buscarme un sitio aquí, poder quedarme y disputar el mayor número de minutos posible".