Budimir extraña jugar en un campo lleno

El coronavirus tiene todas las competiciones paradas. Los jugadores se entrenan en casa y cumplen como todos con el confinamiento.

Budimir, máximo realizador del Mallorca con nueve goles, aseguró que echa de menos todo lo que conlleva su profesión, pero reconoció que las medidas de protección adoptadas para frenar la pandemia son lo primero. "Esta situación global es mucho más grande que el fútbol", dijo.

Por ello, lanzó un mensaje de apoyo a todos los trabajadores del sector sanitario. "Quiero dar un fuerte abrazo y enviar mi agradecimiento a todas aquellas personas que están en primera línea, trabajando y no piensan en sí mismos sino en los demás", afirmó el ariete balcánico en declaraciones difundidas por el club balear.

"Es una enfermedad que está matando personas, por lo que están poniendo sus vidas en riesgo por nosotros y la salud de la comunidad; esto es algo que realmente aprecio y todos aprecian", precisó.

Budimir explicó que está realizando "mucho trabajo individual" y sesiones grupales a través de una aplicación de tele-trabajo bajo las órdenes del cuerpo técnico mallorquinista que dirige el entrenador Vicente Moreno.

"Tienes que trabajar y ser fuerte en el día a día", remarcó. "En el campo todo es más fácil si te cuidas en todos los aspectos de tu vida diaria. Sin embargo, ahora se pueden hacer otras cosas como la preparación mental y repasar los partidos jugados hasta el momento. Este análisis de mis partidos me permiten ver lo que he hecho bien y lo que no para mejorar y complementar lo que me ha faltado. Lo que más echo de menos es jugar en un campo lleno", señaló Ante Budimir.