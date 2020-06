Buendía se ofrece a la 'Albiceleste'. El extremo del Norwich, en declaraciones al diario 'AS', habló de la posibilidad de recibir la ansiada llamada del combinado nacional.

"Lo veo como una opción real. Es un sueño hablar de ir con la Selección, sobre todo para un jugador argentino", reconoció el atacante, que ha logrado ocho goles y 21 asistencias en 78 partidos desde que llegó al equipo inglés en verano de 2018.

Para Emi, ex jugador de Getafe y Cultural Leonesa de 23 años, no sería nuevo lucir los colores albicelestes: "Tuve la suerte de poder vestir la camiseta en un Mundial Sub 20 y la verdad que pensar en hacerlo con la Selección Absoluta, me haría mucha ilusión".

"Es algo por lo que trabajo día a día. Tengo que hacer las cosas bien en mi club para después poder tener esa oportunidad. Ojalá que las cosas me salgan bien tanto aquí en el club y personalmente para tener esa oportunidad más pronto que tarde", concluyó.