Buffon se pone una fecha límite para retirarse

Gianluigi Buffon ha revelado en una entrevista para el diario 'The Guardian' que piensa retirarse en 2023 como máximo, aunque esto no significa que no pueda decir adiós antes. De momento, a sus 43 años, aún está pendiente de renovar con la Juventus.

21 años después de su debut en 1995 con el Parma, el campeón del mundo con Italia sigue dando guerra. Ha asumido el rol de segundo portero de la Juve tras su 'affaire' en el PSG y aún tiene que decidir si continuará siendo 'bianconero' después de este verano.

La cuestión es esa, que pase lo que pase, tiene una fecha límite: "En mi mente, realmente hay un tope para mi carrera que es junio de 2023. Ese es el máximo, pero también podría ser que dejara de jugar dentro de cuatro meses".

"He aprendido que no hay nada seguro en la vida, pero nunca imaginé jugar tanto tiempo", continuó Buffon, que relata así su vida en la actualidad: "Sigo creciendo. Cuando estoy con mi mujer y mis hijos no necesito nada más. En la vida es importante equivocarse y pagar el precio por los errores cometidos para reflexionar".

Además, explicó cómo vivió el parón por la pandemia y lo que supusieron esos meses sin jugar: "El primer mes del confinamiento por la pandemia del COVID-19 fue maravilloso para mí. Por primera vez podía estar todo el día con mi mujer y mis hijos, disponer de tiempo para mí. Después se volvió pesado. Pensaba más y más en los que se estaban marchando. Era consciente de mi fortuna, no era lo mismo estar confinado en una casa con jardín que en un apartamento a tope".